В сборной России по футболу появился «беременный» футболист
Один из игроков сборной России по футболу набрал лишний вес. Главный тренер команды даже назвал его «беременным».
«У нас в команде появился беременный. Плюс полтора килограмма», — пошутил Станислав Черчесов.
Наставник команды, правда, не уточнил, о ком идет речь.
Футболисты сборной России сейчас проводят тренировочный сбор, который начался накануне в Краснодаре. 9 октября в столице Кубани сборная проведет товарищеский матч с Коста-Рикой, напоминает Лента.ру.
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