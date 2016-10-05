В сборной России по футболу появился «беременный» футболист

Один из игроков сборной России по футболу набрал лишний вес. Главный тренер команды даже назвал его «беременным».

«У нас в команде появился беременный. Плюс полтора килограмма», — пошутил Станислав Черчесов.

Наставник команды, правда, не уточнил, о ком идет речь.

Футболисты сборной России сейчас проводят тренировочный сбор, который начался накануне в Краснодаре. 9 октября в столице Кубани сборная проведет товарищеский матч с Коста-Рикой, напоминает Лента.ру.