Сборной РФ по футболу предсказали победу над португальцами

Заслуженный тренер СССР и бывший главный тренер сборной РФ Анатолий Бышовец полагает, что у отечественной команды есть все шансы выиграть у сборной Португалии в рамках Кубка конфедераций-2017.

По мнению тренера, у россиян есть преимущество в виде дополнительного дня отдыха. Кроме того, на руку им может сыграть не самый лучший психологический настрой португальской команды после ничьей в первом туре, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Р-Спорт».

«У нашей команды неплохие шансы на победу. Уверен, что мы как минимум не проиграем», - цитирует тренера агентство.

Накануне сборная России одержала победу в первом матче Кубка конфедераций, выиграв у команды Новой Зеландии со счетом 2:0.