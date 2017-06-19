Сборной РФ по футболу предсказали победу над португальцами
Заслуженный тренер СССР и бывший главный тренер сборной РФ Анатолий Бышовец полагает, что у отечественной команды есть все шансы выиграть у сборной Португалии в рамках Кубка конфедераций-2017.
По мнению тренера, у россиян есть преимущество в виде дополнительного дня отдыха. Кроме того, на руку им может сыграть не самый лучший психологический настрой португальской команды после ничьей в первом туре, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Р-Спорт».
«У нашей команды неплохие шансы на победу. Уверен, что мы как минимум не проиграем», - цитирует тренера агентство.
Накануне сборная России одержала победу в первом матче Кубка конфедераций, выиграв у команды Новой Зеландии со счетом 2:0.
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