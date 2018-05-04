Сборная РФ выиграла первый матч ЧМ-2018 по хоккею

Российские хоккеисты одержали свою первую победу в нынешнем чемпионате мира с разгромным счетом.

Стартовый матч ЧМ-2018 сборная РФ играла с командой Франции. Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу россиян. Две шайбы в ворота французов забросил Кирилл Капризов и по одной Павел Бучневич, Евгений Дадонов, Александр Барабанов, Максим Шалунов и Артем Анисимов, передает «Лента.ру».

Чемпионат проходит в Дании. Он завершится 20 мая.