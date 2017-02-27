Сборная РФ стала победительницей Всемирных военных игр в медальном зачете
Сборная России победила в неофициальном командном зачете III Всемирных военных игр в Сочи.
На счету команды 42 медали – 22 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Управления физподготовки и спорта ВС России полковника Олега Боцмана.
Второе место заняла итальянская команда с 20 медалями (8:6:6), третье место досталось сборной Франции, завоевавшей 23награды (6:12:5).
Всего в ходе соревнований было разыграно 44 комплекта наград в биатлоне, лыжных гонках, горных лыжах, спортивном ориентировании на лыжах, ски-альпинизме, спортивное скалолазании в помещении и шорт-треке.
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