Сборная Швеции выиграла ЧМ по хоккею
Шведские хоккеисты победили команду Швейцарии с минимальным разрывом в счете.
Основное время встречи истекло при счете 2:2. Для определения победителя чемпионата пришлось провести серию буллитов, в которой шведы оказались чуть удачливее. Победную шайбу в ворота швейцарцев забросил Филип Форсберг, передает «ТВ Центр».
Третье место заняла команда США, выиграв со счетом 4:1 матч со сборной Канады.
Россиянам в этот раз не удалось пробиться в полуфинал, поскольку после серии победных матчей они уступили канадцам в четвертьфинале.
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