Сборная Швеции выиграла ЧМ по хоккею

Шведские хоккеисты победили команду Швейцарии с минимальным разрывом в счете.

Основное время встречи истекло при счете 2:2. Для определения победителя чемпионата пришлось провести серию буллитов, в которой шведы оказались чуть удачливее. Победную шайбу в ворота швейцарцев забросил Филип Форсберг, передает «ТВ Центр».

Третье место заняла команда США, выиграв со счетом 4:1 матч со сборной Канады.

Россиянам в этот раз не удалось пробиться в полуфинал, поскольку после серии победных матчей они уступили канадцам в четвертьфинале.