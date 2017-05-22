Сборная Швеции стала новым чемпионом мира по хоккею

Сборная России по хоккею стала бронзовым призером Чемпионата мира, одолев команду Финляндии со счетом 5:3.

Нападающий Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата с 15 баллами в активе. В тройку лучших хоккеистов чемпионата вошел также вратарь Андрей Василевский.

Чемпионом мира по хоккею в этом году стала сборная Швеции. 21 мая матч, который состоялся в Кельне между сборными Канады и Швеции, закончился победой шведских хоккеистов со счетом 2:1, сообщает «Национальная служба новостей».