Сборная России вышла в полуфинал ЧМ по мини-футболу
Сборная России по мини-футболу стала обладателем путевки в 1/2 финала проходящего в Колумбии чемпионата мира.
В четвертьфинале соревнования российская команда одержала победу над соперниками из сборной Испании. Результат встречи – 6:2 в ее пользу, сообщает Интерфакс.
В составе сборной России по два гола провели Иван Чишкала и Эдер Лима, один – Густаво. Кроме того, взятие ворот испанской команды состоялся за счет автогола ее игрока.
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