Сборная России вышла в полуфинал ЧМ по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу стала обладателем путевки в 1/2 финала проходящего в Колумбии чемпионата мира.

В четвертьфинале соревнования российская команда одержала победу над соперниками из сборной Испании. Результат встречи – 6:2 в ее пользу, сообщает Интерфакс.

В составе сборной России по два гола провели Иван Чишкала и Эдер Лима, один – Густаво. Кроме того, взятие ворот испанской команды состоялся за счет автогола ее игрока.