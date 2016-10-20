Сборная России вновь ухудшила свое положение в рейтинге ФИФА

Сборная Россия занимает 53 место в обновленном рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), сообщает пресс-служба организации.

Согласно рейтингу россияне, у которых 594 очка, занимают 53-е место. В прошлом месяце национальная команда располагалась на 38-м месте.

Первую строчку, как и месяц назад, занимает Аргентина с 1621 баллом на счету. Действующие чемпионы мира – сборная Германия - прибавили одну строчку и теперь идут на втором месте (1465 очков).

Бразилия также поднялась на одно место и занимает третье место (1410 баллов).