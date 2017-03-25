Сборная России увезла из Австрии 101 медаль со Специальной олимпиады
На Всемирных зимних играх Специальной олимпиады 2017 года, проходившей в Австрии, сборная России получила 101 награду (44 золотых, 34 серебряных и 23 бронзовых медалей).
Как сообщается на сайте Специальной олимпиады России, сборную на играх в Австрии представляла делегация из 119 человек. 79 спортсменов из 22 субъектов России приняли участие в восьми видах спорта: флорболе, хоккее на полу, фигурном катании, шорт-треке, горных лыжах, сноуборде, снегоступинге и лыжных гонках. Накануне в Граце прошла церемония закрытия игр на стадионе футбольного клуба «Штурм», сообщает ТАСС.
Олимпиада проходила в Австрии с 14 по 24 марта. В ней участвуют спортсмены с нарушением интеллектуального развития.
Личным талисманом спортсменов может стать рамка с фрагментом воздушного шара, на котором великий путешественник Федор Конюхов побил тройной рекорд, облетев Землю за 11 дней. Считается, что сувенир с личным автографом прославленного россиянина принесет успех и удачу в достижении намеченных высот.
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