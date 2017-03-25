Сборная России увезла из Австрии 101 медаль со Специальной олимпиады

На Всемирных зимних играх Специальной олимпиады 2017 года, проходившей в Австрии, сборная России получила 101 награду (44 золотых, 34 серебряных и 23 бронзовых медалей).

Как сообщается на сайте Специальной олимпиады России, сборную на играх в Австрии представляла делегация из 119 человек. 79 спортсменов из 22 субъектов России приняли участие в восьми видах спорта: флорболе, хоккее на полу, фигурном катании, шорт-треке, горных лыжах, сноуборде, снегоступинге и лыжных гонках. Накануне в Граце прошла церемония закрытия игр на стадионе футбольного клуба «Штурм», сообщает ТАСС.

Олимпиада проходила в Австрии с 14 по 24 марта. В ней участвуют спортсмены с нарушением интеллектуального развития.

Личным талисманом спортсменов может стать рамка с фрагментом воздушного шара, на котором великий путешественник Федор Конюхов побил тройной рекорд, облетев Землю за 11 дней. Считается, что сувенир с личным автографом прославленного россиянина принесет успех и удачу в достижении намеченных высот.

Новости по теме
Теги:
События: спорт
Следующая новость Папа Римский пообедал с заключенными в тюрьме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО