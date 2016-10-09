Сборная России не смогла одолеть команду Коста-Рики в товарищеском матче

Товарищеский матч сборных России и Коста-Рики по футболу завершился победой костариканцев – 3:4. Встреча проходила на новом стадионе футбольного клуба «Краснодар».

В первом тайме в составе костариканцев отличились Рэндалл Асофейфа и Брайан Руис, после чего Александр Самедов сократил отставание в счете, но автогол Василия Березуцкого перед самым окончанием первого тайма восстановил преимущество гостей в два мяча.

Второй тайм начался с атак российской команды, и дубль Артема Дзюбы позволил сборной России сравнять счет — 3:3.

В компенсированное время гости заработали пенальти, который реализовал и тем самым установил итоговый результат в поединке — 3:4 в пользу сборной Коста-Рики, сообщает «Газета.ру».