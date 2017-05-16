Сборная России разгромила команду Латвии на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею разгромила команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в немецком Кельне и Париже.

Встреча закончилась со счетом 5:0 в пользу российской сборной под руководством Олега Знарка.

Шайбы забросили Богдан Киселевич, Иван Телегин, Владислав Наместников, Никита Кучеров и Антон Белов.

Победа над латвийцами вывела российскую сборную на первое место в группе.

Сегодня, 16 мая, россияне встретятся со сборной США, сообщает «Национальная служба новостей».