Сборная России разгромила команду Латвии на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею разгромила команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в немецком Кельне и Париже.

Встреча закончилась со счетом 5:0 в пользу российской сборной под руководством Олега Знарка.

Шайбы забросили Богдан Киселевич, Иван Телегин, Владислав Наместников, Никита Кучеров и Антон Белов.

Победа над латвийцами вывела российскую сборную на первое место в группе.

Сегодня, 16 мая, россияне встретятся со сборной США, сообщает «Национальная служба новостей».

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