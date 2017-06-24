Сборная России проиграла мексиканцам и покинула Кубок конфедераций
Российская сборная проиграла Мексике со счетом 1:2 в итоговом матче группового этапа и завершила выступление на Кубке конфедераций.
Как сообщает Lenta.ru, на единственный гол российской сборной в исполнении Александра Самедова Мексика ответила ударами Нестора Араухо и Ирвина Лосано.
На 68-й минуте встречи за вторую желтую карточку судья удалил Юрия Жиркова.
Ранее букмекеры считали мексиканцев фаворитами этой встречи.
Россия заняла третье место в группе А с тремя очками благодаря победе над Новой Зеландией. В полуфинал прошли сборные Португалии и Мексики.
Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи и продлится до 2 июля.
Следующая новость Украина намерена впускать россиян только по биометрическим паспортам
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии