Сборная России проиграла мексиканцам и покинула Кубок конфедераций

Российская сборная проиграла Мексике со счетом 1:2 в итоговом матче группового этапа и завершила выступление на Кубке конфедераций.

Как сообщает Lenta.ru, на единственный гол российской сборной в исполнении Александра Самедова Мексика ответила ударами Нестора Араухо и Ирвина Лосано.

На 68-й минуте встречи за вторую желтую карточку судья удалил Юрия Жиркова.

Ранее букмекеры считали мексиканцев фаворитами этой встречи.

Россия заняла третье место в группе А с тремя очками благодаря победе над Новой Зеландией. В полуфинал прошли сборные Португалии и Мексики.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи и продлится до 2 июля.