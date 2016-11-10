Сборная России проиграла сборной Катара в товарищеском матче в Дохе – 1:2

Российская футбольная сборная потерпела второе поражение под руководством Станислава Черчесова. В этот раз россияне уступили в Дохе сборной Катара со счетом 1:2.

Единственный мяч в составе россиян забил на пятой минуте встречи полузащитник «Локомотива» Александр Самедов, реализовавший пенальти. У хозяев отличились Буалем Хухи (35, с пенальти) и Карим Будиаф (72), - сообщает ТАСС.

В этом матче было назначено еще два пенальти. На 29-й минуте пенальти не реализовал катарский футболист Ибрагим Маджид, на 87-й - россиянин Александр Кокорин.

Поражение омрачилось также травмой голкипера Игоря Акинфеева, который вынужден был покинуть поле на 59 минуте, уступив место в воротах Станиславу Крицюку.

Ранее, 10 октября россияне проиграли в Краснодаре команде Коста-Рики со счетом 3:4.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 15 ноября с командой Румынии. Встреча состоится в Грозном.