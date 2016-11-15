Сборная России на последней минуте вырвала победу в матче с румынами в Грозном – 1:0
Сборная России по футболу прервала серию из двух поражений, обыграв сборную Румынии (1:0) на стадионе имени Ахмата Кадырова в Грозном.
Единственный мяч, решивший на третьей компенсированной минуте забил полузащитник казанского «Рубина» Магомед Оздоев, - сообщает ТАСС.
Встреча ознаменовалась тем, что в этом матче был презентован официальный мяч Кубка Конфедераций-2017. Мяч назвали «Красава».
Сборная России также презентовала новый комплект формы, в которой будет выступать на Кубке Конфедераций.
Ранее россияне проиграли два товарищеских матча – 10 октября в Краснодаре они уступили сборной Коста-Рики – 3:4, а 10 ноября потерпели поражение в Дохе от сборной Катара – 1:2.
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