Сборная России обыграла Словакию со счетом 2:0 и в четвертьфинале сыграет с Данией

На проходящем в Монреале и Торонто молодежном чемпионате мира по хоккею сборная России в последнем матче группового этапа обыграла сборную Словакии со счетом 2:0 и пробилась в раунд плей-офф.

Матч проходил при подавляющем преимуществе подопечных Валерия Брагина, однако россияне сумели забросить в ворота соперника лишь две шайбы - во втором и третьем периодах, - сообщает «Спортфакт».

В четвертьфинале сборная России сыграет со сборной Дании. Встреча состоится 2 января.