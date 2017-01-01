Сборная России обыграла Словакию со счетом 2:0 и в четвертьфинале сыграет с Данией
На проходящем в Монреале и Торонто молодежном чемпионате мира по хоккею сборная России в последнем матче группового этапа обыграла сборную Словакии со счетом 2:0 и пробилась в раунд плей-офф.
Матч проходил при подавляющем преимуществе подопечных Валерия Брагина, однако россияне сумели забросить в ворота соперника лишь две шайбы - во втором и третьем периодах, - сообщает «Спортфакт».
В четвертьфинале сборная России сыграет со сборной Дании. Встреча состоится 2 января.
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