Сборная России обыграла молодых звезд Северной Америки на Кубке мира

Хоккеисты сборной России одержали первую победу на Кубке мира. Со счетом 4:3 подопечные Олега Знарка обыграли сборную молодых звезд Северной Америки.

У россиян заброшенными шайбами отметились Владимир Тарасенко, Никита Кучеров, Владислав Наместников и Евгений Кузнецов.

В первом матче сборная России уступила шведам со счетом 1:2. 22 сентября сборная сыграет с командой Финляндии. Для выхода в следующий раунд нужна только победа.