Сборная России обыграла молодых звезд Северной Америки на Кубке мира
Хоккеисты сборной России одержали первую победу на Кубке мира. Со счетом 4:3 подопечные Олега Знарка обыграли сборную молодых звезд Северной Америки.
У россиян заброшенными шайбами отметились Владимир Тарасенко, Никита Кучеров, Владислав Наместников и Евгений Кузнецов.
В первом матче сборная России уступила шведам со счетом 1:2. 22 сентября сборная сыграет с командой Финляндии. Для выхода в следующий раунд нужна только победа.
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