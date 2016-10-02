Сборная России по мини-футболу уступила Аргентине в финале чемпионата мира

Российская сборная по мини-футболу стала серебряным призером чемпионата мира, завершившегося в ночь с субботы на воскресенье в Колумбии. В финале россияне уступили сборной Аргентины со счетом 5:4.

Россияне открыли счет в первом тайме, однако еще до перерыва латиноамериканцы восстановили равенство и вышли вперед. В начале второго тайма счет снова сравнялся, но затем Аргентина забила три мяча подряд. Штурм, устроенный сборной России в концовке, позволил сократить отставание до минимума, однако в оставшиеся 19 секунд уйти от поражения ей не удалось, - сообщает «Спортфакт».

Российская сборная впервые в своей истории завоевала серебро на чемпионате мира. До сих пор высшим достижением команды была бронза.

В матче за третье место сборная Ирана в серии пенальти взяла верх над сборной Португалии.

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