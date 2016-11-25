Сборная России по керлингу победила Шотландию и вышла в финал чемпионата Европы

В полуфинале чемпионата Европы по керлингу, который проходит в шотландском Ренфру, женская сборная России обыграла хозяек турнира команду Шотландии со счетом 11:6 и в решающем матче за золотые медали встретится со сборной Швеции.

Шведская сборная несколькими часами ранее уверенно взяла верх над сборной Чехии – 9:2, - сообщает ТАСС.

Финал чемпионата Европы состоится 26 ноября.