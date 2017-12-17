Сборная России по хоккею одержала победу в Кубке Первого канала

Сборная России победила команду Финляндии со счетом 3:0 в заключительном матче и стала победителем Кубка Первого канала по хоккею.

Как сообщает ТАСС, заброшенными шайбами отличились Сергей Андронов, Максим Шуланов и Валерий Ничушкин.

Российская сборная выиграла все три матча Кубка и набрала 9 очков. На втором месте оказалась сборная Чехии (8 очков), а на третьем – команда из Финляндии (4 очка).

Кубок Первого канала проводится с 1967 года. В последний раз награда доставалась российской команде в 2014 году.