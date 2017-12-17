Сборная России по хоккею одержала победу в Кубке Первого канала
Сборная России победила команду Финляндии со счетом 3:0 в заключительном матче и стала победителем Кубка Первого канала по хоккею.
Как сообщает ТАСС, заброшенными шайбами отличились Сергей Андронов, Максим Шуланов и Валерий Ничушкин.
Российская сборная выиграла все три матча Кубка и набрала 9 очков. На втором месте оказалась сборная Чехии (8 очков), а на третьем – команда из Финляндии (4 очка).
Кубок Первого канала проводится с 1967 года. В последний раз награда доставалась российской команде в 2014 году.
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