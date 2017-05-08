Сборная России по хоккею одержала победу над командой Германии на ЧМ
Российская сборная по хоккею обыграла команду Германии в матче группового этапа чемпионата мира со счетом 6:3.
Счет во встрече открыл Вадим Щипачев уже на 2-й минуте. Вторую шайбу в ворота немецкой команды он забросил на 18-й минуте. Кроме него дважды отличился Никита Кучеров и по одному разу Сергей Плотников и Никита Гусев, передает ТАСС.
В немецкой команде по одному разу ворота сборной РФ поразили Брукс Мацек, Филип Гогулла и Фредерик Тиффельс.
Пока российская сборная выступает на ЧМ без поражений. Ранее она обыграла команды Швеции и Италии. Следующую встречу она проведет 11 мая. Соперниками россиян станут датчане.
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