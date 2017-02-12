Сборная России по хоккею досрочно победила в Евротуре
Российская сборная по хоккею выиграла матч у команды Чехии, чем досрочно обеспечила себе лидерство на третьем этапе Евротура.
Первый вице-президент Федерации хоккея России, руководитель штаба национальной команды Роман Ротенберг рассказал корреспонденту ТАСС: «На сегодняшний день мы можем гордиться этой командой. Евротур - это часть подготовки к чемпионату мира и Олимпиаде, и такие победы укрепляют нашу команду, наш командный монолит».
Команда под руководством Олега Знарка победила в трех встречах и в итоге заняла первое место в общем зачете Евротура. В активе российской сборной 24 очка. За ними в турнирной таблице находится сборная Чехии: у них 12 баллов.
Последний этап Евротура состоится в апреле в Чехии.
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