Сборная России по хоккею досрочно победила в Евротуре

Российская сборная по хоккею выиграла матч у команды Чехии, чем досрочно обеспечила себе лидерство на третьем этапе Евротура.

Первый вице-президент Федерации хоккея России, руководитель штаба национальной команды Роман Ротенберг рассказал корреспонденту ТАСС: «На сегодняшний день мы можем гордиться этой командой. Евротур - это часть подготовки к чемпионату мира и Олимпиаде, и такие победы укрепляют нашу команду, наш командный монолит».

Команда под руководством Олега Знарка победила в трех встречах и в итоге заняла первое место в общем зачете Евротура. В активе российской сборной 24 очка. За ними в турнирной таблице находится сборная Чехии: у них 12 баллов.

Последний этап Евротура состоится в апреле в Чехии.