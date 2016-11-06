Сборная России по хоккею обыграла Чехию и выиграла Кубок Карьяла
Сборная России выиграла Кубок Карьяла по хоккею в Финляндии. В заключительном матче российские хоккеисты одержали победу над сборной Чехии со счетом 3:0.
На первом этапе Евротура подопечные Олега Знарка обыграли команды Финляндии (5:1) и Швеции (3:2). Последний раз сборная России выигрывала Кубок Карьяла в 2011 году, всего на счету россиян пять побед на финском этапе Евротура.
Турнир завершится матчем между командами Швеции и Финляндии, потерпевшими по два поражения, сообщает ТАСС.
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