Сборная России по хоккею обыграла Чехию и выиграла Кубок Карьяла

Сборная России выиграла Кубок Карьяла по хоккею в Финляндии. В заключительном матче российские хоккеисты одержали победу над сборной Чехии со счетом 3:0.

На первом этапе Евротура подопечные Олега Знарка обыграли команды Финляндии (5:1) и Швеции (3:2). Последний раз сборная России выигрывала Кубок Карьяла в 2011 году, всего на счету россиян пять побед на финском этапе Евротура.

Турнир завершится матчем между командами Швеции и Финляндии, потерпевшими по два поражения, сообщает ТАСС.