Сборная России по хоккею обыграла на Кубке Карьяла финнов со счетом 5:1

В стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура 2016/17 Кубке Карьяла сборная России победила в Хельсинки сборную Финляндии со счетом 5:1.

Дублем в составе россиян отметился Анатолий Голышев, по одной шайбе на счету Андрея Светлакова, Никиты Гусева и Владимира Ткачева, у финнов отличился Миро Альтонен, - сообщает ТАСС.

Следующий матч в рамках розыгрыша Кубка Карьяла российская команда проведет 5 ноября против сборной Швеции.