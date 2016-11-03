Сборная России по хоккею обыграла на Кубке Карьяла финнов со счетом 5:1
В стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура 2016/17 Кубке Карьяла сборная России победила в Хельсинки сборную Финляндии со счетом 5:1.
Дублем в составе россиян отметился Анатолий Голышев, по одной шайбе на счету Андрея Светлакова, Никиты Гусева и Владимира Ткачева, у финнов отличился Миро Альтонен, - сообщает ТАСС.
Следующий матч в рамках розыгрыша Кубка Карьяла российская команда проведет 5 ноября против сборной Швеции.
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