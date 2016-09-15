Сборная России по хоккею уступила Канаде в преддверии Кубка мира
Сборная Канады в Питтсбурге обыграла хоккеистов из России со счетом 3:2 в овертайме накануне Кубка мира.
Канадцы первым усилиями Патриса Бержерона открыли счет в стартовой двадцатиминутке. Россияне сумели усилиями Александра Овечкина и Артемия Панарина выйти вперед в третьем периоде, однако Джон Таварес счет сравнял, а в овертайме Райан Гецлаф принес североамериканцам победу.
Первый матч на Кубке мира россияне проведут уже в воскресенье против сборной Швеции.
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