Сборная России по футболу проголосовала в полном составе в Химках
Сборная России по футболу в полном составе посетила избирательный участок № 3206 в Химках.
Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», команда в настоящее время проводит сборы на базе учебно-тренировочного центра «Новогорск».
«Долг выполнил, как и все россияне. За кого голосовал, не скажу, пусть это останется тайной. Чего я жду от выборов? Чтобы в мире царила доброта, чтобы все было хорошо, чтобы не было войны, чтобы были все здоровы», - рассказал полузащитник сборной России Денис Глушаков.
Первым в зал для голосования вошел тренер сборной Станислав Черкесов. Вслед за ним к кабинкам потянулись спортсмены.
Ранее стало известно, что к 14:00 явка на выборах главы государства составила 34,72%.
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