Сборная России по футболу проголосовала в полном составе в Химках

Сборная России по футболу в полном составе посетила избирательный участок № 3206 в Химках.

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», команда в настоящее время проводит сборы на базе учебно-тренировочного центра «Новогорск».

«Долг выполнил, как и все россияне. За кого голосовал, не скажу, пусть это останется тайной. Чего я жду от выборов? Чтобы в мире царила доброта, чтобы все было хорошо, чтобы не было войны, чтобы были все здоровы», - рассказал полузащитник сборной России Денис Глушаков.

Первым в зал для голосования вошел тренер сборной Станислав Черкесов. Вслед за ним к кабинкам потянулись спортсмены.

Ранее стало известно, что к 14:00 явка на выборах главы государства составила 34,72%.