Сборная России по футболу проиграла команде Кот-д'Ивуара

Сборная России по футболу с разгромным счетом 0:2 проиграла в товарищеском матче команде Кот-д'Ивуара.

Счет на 30-й минуте открыл Жонатан Коджиа, а во втором тайме Уилфрид Заа закинул в ворота нового капитана нашей сборной Игоря Акинфеева еще один мяч.

В свою очередь, владея территориальным преимуществом, российские футболисты лишь дважды попали в створ ворот противника.

Отмечается, что после второго гола краснодарские болельщики поднялись с трибун с громкими криками «Молодцы!», сообщает «РИА Новости».

Сборная России потерпела свое первое в истории поражение от представителя Африки. Со времен СССР наша футбольная сборная пересекалась с африканцами 17 раз, одержав 12 побед и 5 ничьих.