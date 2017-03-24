Сборная России по футболу проиграла команде Кот-д'Ивуара
Сборная России по футболу с разгромным счетом 0:2 проиграла в товарищеском матче команде Кот-д'Ивуара.
Счет на 30-й минуте открыл Жонатан Коджиа, а во втором тайме Уилфрид Заа закинул в ворота нового капитана нашей сборной Игоря Акинфеева еще один мяч.
В свою очередь, владея территориальным преимуществом, российские футболисты лишь дважды попали в створ ворот противника.
Отмечается, что после второго гола краснодарские болельщики поднялись с трибун с громкими криками «Молодцы!», сообщает «РИА Новости».
Сборная России потерпела свое первое в истории поражение от представителя Африки. Со времен СССР наша футбольная сборная пересекалась с африканцами 17 раз, одержав 12 побед и 5 ничьих.
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