Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Италией

Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что сборная России по футболу проведет в 2017 году товарищеский матч с итальянцами.

- Мы проведем одну игру в ноябре 2017 года в Италии, также мы рассматриваем возможность проведения еще одной игры перед ЧМ-2018, может июне в России, - цитирует Мутко «Интерфакс».

Делегация Федерации футбола Италии (ФФИ) во вторник прибыла в Москву. В рамках визита состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве Российского футбольного союза (РФС) с ФФИ.

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