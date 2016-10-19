Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Италией

Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что сборная России по футболу проведет в 2017 году товарищеский матч с итальянцами.

- Мы проведем одну игру в ноябре 2017 года в Италии, также мы рассматриваем возможность проведения еще одной игры перед ЧМ-2018, может июне в России, - цитирует Мутко «Интерфакс».

Делегация Федерации футбола Италии (ФФИ) во вторник прибыла в Москву. В рамках визита состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве Российского футбольного союза (РФС) с ФФИ.