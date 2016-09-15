Сборная России по футболу осталась на 38-м месте рейтинга ФИФА

Футбольная сборная России продолжает занимать 38-ю позицию в сентябрьском рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Новая версия рейтинга доступна на сайте организации.

На первом месте остается сборная Аргентины, вторую строчку занимает Бельгия, а третье место досталось Германии, которая потеснила Колумбию. Вместе с колумбийцами на четвертом месте находится Бразилия. Чемпионы Европы сборная Португалии лишь седьмая.