Сборная России по футболу осталась на 38-м месте рейтинга ФИФА
Футбольная сборная России продолжает занимать 38-ю позицию в сентябрьском рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Новая версия рейтинга доступна на сайте организации.
На первом месте остается сборная Аргентины, вторую строчку занимает Бельгия, а третье место досталось Германии, которая потеснила Колумбию. Вместе с колумбийцами на четвертом месте находится Бразилия. Чемпионы Европы сборная Португалии лишь седьмая.
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