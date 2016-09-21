Сборная Канады и Европы вышли из группы на Кубке мира

Сборная Канады обыграла американцев со счетом 4:2 в рамках группового этапа Кубка мира по хоккею.

Этот результат позволил сборной Европы также досрочно выйти в следующий этап. США и Чехи покидают турнир после следующего тура группового этапа.

Сборная России завтра сыграет с финнами и поборется за выход из другой четверки.

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