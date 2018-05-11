Сборная РФ по хоккею потерпела поражение от Чехии
Сборная России по хоккею уступила команде Чехии в овертайме в матче группового этапа чемпионата мира в Дании.
Игра закончилась со счетом 4:3 в пользу Чехии.
После неудачной игры сборная России заняла второе место в группе, сообщает «Национальная служба новостей».
Материал дополняется...
Следующая новость Россия «провалилась» на «Евровидении»
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии