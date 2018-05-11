Сборная РФ по хоккею потерпела поражение от Чехии

Сборная России по хоккею уступила команде Чехии в овертайме в матче группового этапа чемпионата мира в Дании.

Игра закончилась со счетом 4:3 в пользу Чехии.

После неудачной игры сборная России заняла второе место в группе, сообщает «Национальная служба новостей».

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