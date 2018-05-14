Сборная РФ по хоккею обыграла команду Словакии
Матч в рамках шестого тура группового этапа чемпионата мира завершился со счетом 4:0 в пользу россиян.
Первым в сборной России отличился Максим Мамин, забросив шайбу в ворота словацкой команды н 12-й минуте встречи. После него по одному голу на свой счет записали Никита Гусев, Максим Шалунов и Илья Михеев.
Российская команда набрала 16 очков и занимает второе место в группе А. В заключительном матче группового этапа отечественной команде предстоит играть со сборной Швеции, на счету которой 17 очков. Встреча состоится 15 мая, передает ТАСС.
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