Сборная РФ по футболу потерпела поражение от команды Франции

Россияне проиграли товарищеский матч с французскими футболистами со счетом 1:3.

Встреча проходила на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге. Счет был открыт на 40-й минуте матча Килианом Мбаппе, который потом отличился и во втором тайме, забив еще один мяч. Автором еще одного гола стал Поль Погба.

Россиянам удалось отыграть только один мяч. Гол в ворота французов забил Федор Смолов, передает «Лента.ру».

Ранее сборная РФ проиграла товарищескую встречу бразильцам со счетом 0:3.