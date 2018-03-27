Сборная РФ по футболу потерпела поражение от команды Франции
Россияне проиграли товарищеский матч с французскими футболистами со счетом 1:3.
Встреча проходила на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге. Счет был открыт на 40-й минуте матча Килианом Мбаппе, который потом отличился и во втором тайме, забив еще один мяч. Автором еще одного гола стал Поль Погба.
Россиянам удалось отыграть только один мяч. Гол в ворота французов забил Федор Смолов, передает «Лента.ру».
Ранее сборная РФ проиграла товарищескую встречу бразильцам со счетом 0:3.
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