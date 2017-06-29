Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций-2017, обыграв сборную Португалии в серии пенальти.

Теперь команда Хуана Антонио Пицци сыграет в финале турнира с победителем второй пары полуфинала Германия – Мексика.

В основное время игры футболистам обеих команд так и не удалось открыть счет, поэтому матч перешел в серию пенальти, сильнее в которой оказались южноамериканцы, обыгравшие соперников со счетом 3:0, сообщает «ТВ Центр».