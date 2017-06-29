Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций
Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций-2017, обыграв сборную Португалии в серии пенальти.
Теперь команда Хуана Антонио Пицци сыграет в финале турнира с победителем второй пары полуфинала Германия – Мексика.
В основное время игры футболистам обеих команд так и не удалось открыть счет, поэтому матч перешел в серию пенальти, сильнее в которой оказались южноамериканцы, обыгравшие соперников со счетом 3:0, сообщает «ТВ Центр».
Следующая новость Жителей Волоколамска лечили в недостроенной больнице
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии