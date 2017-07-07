Сбившую «пьяного» мальчика в Балашихе отправили в СИЗО
Подозреваемая по делу о смертельном наезде на шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе, арестована до 15 сентября.
Такое решение принял городской суд Железнодорожного, изменив меру пресечения для 31-летней Ольги Алисовой с подписки о невыезде.
Ранее стало известно, что Алисова нарушила подписку о невыезде, что и стало поводом для ареста.
23 апреля Алисова совершила наезд на шестилетнего мальчика во дворе одного из домов в Балашихе. По словам очевидцев, женщина значительно превысила скорость, а также разговаривала по телефону в момент наезда. Впоследствии в крови ребенка эксперты обнаружили алкоголь, что вызвало большой общественный резонанс и недоверие к экспертизе, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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