Сбивший прохожих в центре Нью-Йорка водитель убегал от полиции

Ричард Рохас, совершивший наезд на пешеходов на Таймс-сквер, пытался скрыться от полиции, которая преследовала его после попытки ограбления.

В настоящее время он находится в полицейском участке. Поведение его неадекватно, предполагается, что оно может быть вызвано алкогольным опьянением или приемом наркотиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Fox News.

Известно также, что Рохас уже неоднократно задерживался за нарушение правил вождения, в том числе и в нетрезвом виде.

В результате инцидента в центре Нью-Йорка погиб один человек и еще 23 пострадали. Госпитализированы семь человек, из которых четверо – с тяжелыми травмами.