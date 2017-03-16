Сбивший и поставивший на колени ребенка водитель обвинен по статье «хулиганство»

Водителю джипа Владимиру Бельскому, который умышленно сбил, а затем заставил встать на колени и попросить прощения 10-летнего ребенка, предъявлено официальное обвинение.

Бизнесмену Бельскому инкриминируется две статьи - «Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего», - сообщает «Лайф» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Ленинградской области.

Инцидент произошел 9 марта в городе Приозерске. Водитель внедорожника сбил ребенка, за то, что тот стрелял по проезжавшим машинам из игрушечного автомата.

Согласно данным, полученным с камер наблюдения, Бельскому не понравилась детская забава, он резко развернул машину и догнал ребят. При этом внедорожник вылетел на газон и сбил ребенка, вытолкнув пострадавшего на проезжую часть. Водитель вышел из машины, схватил мальчика, поставил его на колени и продержал в таком положении около 15 минут, пока не приехал вызванный им наряд полиции.

Прибывшие на место представители правоохранительных органов, как затем признали в МВД, не разобравшись в ситуации, отпустили заявителя и забрали мальчика. Позже резонансным случаем заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, который взял дело под личный контроль и поручил задержать водителя.

Сам Бельский заявил следователям, что не считает себя виновным.

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