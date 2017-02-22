Сбивший пешехода в Москве водитель Porsche Cayenne был пьян

Водитель Porsche Cayenne, 19 февраля насмерть сбивший мужчину на переходном переходе на западе Москвы, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как уточняется в материале, за рулем дорогого автомобиля находился 26-летний студент Вартан Саркисов. Перед аварией его автомобиль двигался со скоростью 145 км/час. Очевидцы аварии заявили, что Саркисов вел себя неадекватно.

Следствие обратилось в суд с просьбой заключить Саркисова под стражу на два месяца в связи с тем, что иная мера пресечения не может обеспечить его надлежащее поведение.

По словам матери обвиняемого, ее сын учится в Лондоне на философском факультете. Сам Саркисов признал свою вину и полностью раскаялся в содеянном.

- Я страшно раскаиваюсь в содеянном, я не скрывался, я не животное, каким меня сделали СМИ, я готов к любой мере пресечения и к любому наказанию, - сказал он в суде.

По данным следствия, водитель Porsche Cayenne сбил пешехода, протащил его почти 300 метров, после чего столкнулся с припаркованными автомобилями и пытался скрыться. Он был задержан оперативно приехавшими на место аварии сотрудниками ДПС, сообщает ТАСС.

Новости по теме
Теги:
События: происшествия
Следующая новость Facebook на три дня «забанил» советника Владимира Путина по вопросам интернета

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО