Сбивший пешехода в Москве водитель Porsche Cayenne был пьян

Водитель Porsche Cayenne, 19 февраля насмерть сбивший мужчину на переходном переходе на западе Москвы, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как уточняется в материале, за рулем дорогого автомобиля находился 26-летний студент Вартан Саркисов. Перед аварией его автомобиль двигался со скоростью 145 км/час. Очевидцы аварии заявили, что Саркисов вел себя неадекватно.

Следствие обратилось в суд с просьбой заключить Саркисова под стражу на два месяца в связи с тем, что иная мера пресечения не может обеспечить его надлежащее поведение.

По словам матери обвиняемого, ее сын учится в Лондоне на философском факультете. Сам Саркисов признал свою вину и полностью раскаялся в содеянном.

- Я страшно раскаиваюсь в содеянном, я не скрывался, я не животное, каким меня сделали СМИ, я готов к любой мере пресечения и к любому наказанию, - сказал он в суде.

По данным следствия, водитель Porsche Cayenne сбил пешехода, протащил его почти 300 метров, после чего столкнулся с припаркованными автомобилями и пытался скрыться. Он был задержан оперативно приехавшими на место аварии сотрудниками ДПС, сообщает ТАСС.