Сбивший двоих детей в Москве водитель признал свою вину
Водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen, ранее сбивший двух девочек на одной из столичных улиц, признал свою вину.
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, рассказала РИА «Новости» помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова. Кроме того, назначены несколько медицинских экспертиз.
Инцидент произошел на Мосфильмовской улице. Водитель двигался в сторону центра и совершил наезд на детей, переходивших с матерью дорогу по пешеходному переходу. С места ДТП он скрылся, а дети были госпитализированы с тяжелыми травмами. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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