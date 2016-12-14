Сбивший двоих детей в Москве водитель признал свою вину

Водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen, ранее сбивший двух девочек на одной из столичных улиц, признал свою вину.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, рассказала РИА «Новости» помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова. Кроме того, назначены несколько медицинских экспертиз.

Инцидент произошел на Мосфильмовской улице. Водитель двигался в сторону центра и совершил наезд на детей, переходивших с матерью дорогу по пешеходному переходу. С места ДТП он скрылся, а дети были госпитализированы с тяжелыми травмами. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.