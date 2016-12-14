Сбивший двоих детей в Москве водитель признал свою вину

Водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen, ранее сбивший двух девочек на одной из столичных улиц, признал свою вину.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, рассказала РИА «Новости» помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова. Кроме того, назначены несколько медицинских экспертиз.

Инцидент произошел на Мосфильмовской улице. Водитель двигался в сторону центра и совершил наезд на детей, переходивших с матерью дорогу по пешеходному переходу. С места ДТП он скрылся, а дети были госпитализированы с тяжелыми травмами. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Организации: СКР
Следующая новость Ученые сравнили сахар с наркотиками

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО