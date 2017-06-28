Сбивший байкера студент МГИМО задержан
Водитель автомобиля Mercedes ML, которым оказался студент МГИМО Аркадий Смелов, насмерть сбил байкера в Москве.
Как уточняется в материале, инцидент произошел на Кутузовском проспекте.
После происшествия Смелов был задержан на два дня, однако позже его отпустили, так как, по его словам, за рулем в момент ДТП его однокурсница Юлия Дубовцева, которая является дочерью крупного бизнесмена.
В ходе допроса девушка отрицала свою вину, заявив, что наезд совершил Смелов, сообщает Life.
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