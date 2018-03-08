В Сбербанке женщин с 8 Марта поздравляет робот
Робот поздравляет всех женщин с 8 марта в одном из московских отделений Сбербанка.
Все посетительницы офиса получили поздравления с Международным женским днём и подарки от робота.
Сервисный робот российского производства способен безошибочно распознавать возраст и пол клиентов, делает комплименты женщинам и вручает им цветы, сообщает Life.
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