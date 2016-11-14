Сбербанк запустил акцию снижения ставок по кредитам
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам. Акция продлится до конца 2017 года.
Акция распространяется на кредиты размером от 300 тысяч рублей на срок до пяти лет.
По словам главы департамента розничных нетранзакционных продуктов банка Натальи Алымовой, по самым популярным продуктам установлены две фиксированные ставки, которые в большинстве случаев будут одинаковыми для зарплатных клиентов и новых клиентов Сбербанка, сообщает РИА «Новости».
В качестве примера приводятся следующие ставки: по потребительскому кредиту под поручительство физлиц – 13,9 и 15,9%, по потребкредиту без обеспечения — 14,9 и 16,9%, по потребительскому кредиту на рефинансирование — 13,9, 14,9 и 15,9%.
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