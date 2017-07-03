Сбербанк Украины может купить белорусский бизнесмен

Белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня подал заявку в Национальный банк Украины о покупке украинских филиалов Сбербанка России.

Банк Украины подтвердил получение документов от бизнесмена, документы зарегистрированы.

Сбербанк РФ в конце марта объявил о продаже 100% акций своей украинской «дочки».

На филиалы претендует также латвийский «Norvik Banka», отмечает РИА Новости.

Свою первую компанию в области IT Виктор Прокопеня основал в 2001 году. «Viaden Media» занималась созданием приложений для мобильных устройств, которые тогда активно проникали на рынок.

Компания создала такие известные приложения, как «All-in Fitness», «Smart Alarm Clock» и «Yoga.com», а также множество мобильных игр, аудитория которых насчитывает более 40 миллионов человек.

Всего же на счету «Viaden Media» более 100 приложений. В 2012 году Виктор Прокопеня продал компанию, которая была разделена на «Sport.com» и «Skywind Group».

Новости по теме
Теги:
Организации: Сбербанк
Следующая новость Глава Рады возложил надежды по возврату Крыма на ВМС Украины

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО