Сбербанк Украины может купить белорусский бизнесмен

Белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня подал заявку в Национальный банк Украины о покупке украинских филиалов Сбербанка России.

Банк Украины подтвердил получение документов от бизнесмена, документы зарегистрированы.

Сбербанк РФ в конце марта объявил о продаже 100% акций своей украинской «дочки».

На филиалы претендует также латвийский «Norvik Banka», отмечает РИА Новости.

Свою первую компанию в области IT Виктор Прокопеня основал в 2001 году. «Viaden Media» занималась созданием приложений для мобильных устройств, которые тогда активно проникали на рынок.

Компания создала такие известные приложения, как «All-in Fitness», «Smart Alarm Clock» и «Yoga.com», а также множество мобильных игр, аудитория которых насчитывает более 40 миллионов человек.

Всего же на счету «Viaden Media» более 100 приложений. В 2012 году Виктор Прокопеня продал компанию, которая была разделена на «Sport.com» и «Skywind Group».