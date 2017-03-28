«Сбербанк» уходит из Украины

«Сбербанк» принял решение продать свою украинскую «дочку», ставшую объектом атак националистов, латвийскому «Норвик банку» и белорусской компании, которой владеет британский подданный Саид Гуцериев, сын владельца «Руснефти» Михаила Гуцериева.

В Сбербанке ожидают закрытия сделки уже в текущем полугодии, после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии. Цена объявленной сделки неизвестна. Ранее украинскую дочку Сбербанка оценили в диапазоне от 450 миллионов долларов до 680 миллионов.

По словам владельца Norvik Banka Григория Гусельникова, который является одним из покупателей украинской «дочки» Сбербанка, после смены владельца кредитная организация получит новое имя. Газета «Взгляд» со ссылкой на «Эхо Москвы» пишет, что новый банк, скорее всего, будет носить бренд и имя Norvik Banka.

Вместе с тем националисты прекратили блокаду офисов «Сбербанка» до объявления о продаже украинской «дочки». При этом радикалы пригрозили второй волной блокады.

Напуганные политической нестабильностью и коррупцией зарубежные компании закрывают свой бизнес на Украине. Так, в Киеве закрылся завод по производству упаковки «Тетра Пак». Закрыли украинский бизнес финские производители красок «Тиккурила» и «Руукки». Закрыла офис в украинской столице консалтинговая компания Cushman & Wakefield. Отказалась от всех проектов нефтяная «Тексако», сообщает «Вести.ру».