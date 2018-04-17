Сбербанк удвоил выплаты дивидендов по своим акциям

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что наблюдательный совет банка рекомендовал направить на дивиденды за 2017 год 271 млрд рублей, что вдвое выше выплат за 2016 год.

В процентном соотношении это 36,2% от суммы чистой прибыли группы по МСФО или 41% от прибыли Сбербанка.

С связи с этим заявлением, обыкновенные акции Сбербанка в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 6,15%, до 203,87 рубля за бумагу, привилегированные - на 4,66%, до 180,64 рубля, сообщает ТАСС.