Сбербанк не уберет комиссию за международные переводы
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк не намерен в ближайшие годы отменять комиссии за межтерриториальные транзакции внутри банка, так как это является приличным источником дохода.
Он добавил, что отказаться от монетизации переводов Сбербанк пока не готов, и комиссия будет сохранена, однако пояснил, что , в дальнейшем банк будет пытаться уходить от взимания таких комиссий.
Для начала, по словам Германа Грефа, Сбербанк будет постепенно снижать уровень взимаемых комиссий при межтерриториальных переводах, ища способы иной монетизации.
Также глава Сбербанка заявил, что услуги роуминга внутри страны также пока будут сохранены, передает Interfax.
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