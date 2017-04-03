Сбербанк создает нового мобильного оператора

К концу 2017 года на рынке мобильных операторов может появиться новый конкурент. Дочернее предприятие Сбербанка – «Сбербанк-Телеком» разрабатывает собственную систему сотовой связи.

Пока проект находится на стадии разработки – в ближайшее время тестирование пройдут только сотрудники банка в Петербурге, а уже после, при удачном результате, тест перекинется на и столичные банки.

По предварительным расчетам компании, полноценно включиться в работу оператор сможет к концу нынешнего года.

Помогает в работе Сбербанку компания «Tele2», предоставившая собственную инфраструктуру для разработок. В дальнейшем у банка будет свое согласованное со спецслужбами оборудование.

Глава Сбербанка Герман Греф в конце прошлого года говорил о том, что банк собирается заняться разработкой собственного мобильного оператора. Это, по его мнению, поможет Сбербанку сэкономить на платежах другим компаниям за использование SMS-оповещений.