Сбербанк снизит ставки по ипотеке до исторического минимума

Ставки Сбербанка по ипотечным кредитам находятся на исторически низком уровне и могут продолжить дальнейшее снижение, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, в этом году ставки продолжат снижение.

- Поэтому я думаю, что в этом году мы выйдем на исторические, самые низкие уровни ставок по ипотеке, — цитирует «Интерфакс» слова Грефа.

Он также отметил, что любой желающий сможет оформить заявку на получение ипотеки с помощью специального сайта «ДомКлик». Используя возможность дистанционной подачи документов, клиент сократит походы в кредитное учреждение до одного раза.

Кроме того, Греф рассказал, что Сбербанк и Росреестр создали совместный проект, благодаря которому всего за четыре дня можно зарегистрировать право собственности, не обращаясь в Росреестр.

С 20 февраля Сбербанк снизил ставки по ипотеке в среднем на 1,1 п.п. В итоге ставка при покупке новостроек составляет 10,9 процента, при покупке жилья на вторичном рынке — 10,75-12,25 процента.

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Теги:
Места: Россия
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