Сбербанк снизил ставки по кредитным картам

Сбербанк России с 1 июля снизил ставки по массовым кредитным картам после снижения процентов по потребительскому кредиту 1 мая.

Ставки были снижены от 2 до 6% по картам по продуктам «Classic», «Gold», а также по картам моментальной выдачи.

Для клиентов с предварительно одобренным предложением банка минимальная ставка теперь составляет 23,9% годовых, без предложения - 27,9%.

За пять месяцев 2017 года портфель Сбербанка по кредитным картам вырос на 32,1 млрд рублей по сравнению с началом года, доля Сбербанка на этом рынке составила 44%, отмечает Interfax.