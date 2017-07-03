Сбербанк снизил ставки по кредитным картам
Сбербанк России с 1 июля снизил ставки по массовым кредитным картам после снижения процентов по потребительскому кредиту 1 мая.
Ставки были снижены от 2 до 6% по картам по продуктам «Classic», «Gold», а также по картам моментальной выдачи.
Для клиентов с предварительно одобренным предложением банка минимальная ставка теперь составляет 23,9% годовых, без предложения - 27,9%.
За пять месяцев 2017 года портфель Сбербанка по кредитным картам вырос на 32,1 млрд рублей по сравнению с началом года, доля Сбербанка на этом рынке составила 44%, отмечает Interfax.
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