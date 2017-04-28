Сбербанк снижает ставки по кредитам с 1 мая

С 1 мая 2017 года процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов Сбербанка будут снижены от 1 до 4%.

Также Сбербанк запускает промо-акцию, в рамках которой заемщики смогут получить дополнительную скидку, отмечает РБК.

После снижения минимальная ставка по потребительскому кредиту под поручительство физических лиц составит 12,9% годовых. По потребительским кредитам в рублях без обеспечения минимальная ставка составит 13,9% годовых.

Вплоть до 18 июня 2017 года минимальная ставка по полученным таким образом кредитам размером свыше 300 тысяч рублей будет составлять 12,9% годовых.

Одновременно с этим Сбербанк упрощает порядок получения кредитов, используемых для рефинансирования кредитов в других банках.