Сбербанк снижает ставки по кредитам с 1 мая
С 1 мая 2017 года процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов Сбербанка будут снижены от 1 до 4%.
Также Сбербанк запускает промо-акцию, в рамках которой заемщики смогут получить дополнительную скидку, отмечает РБК.
После снижения минимальная ставка по потребительскому кредиту под поручительство физических лиц составит 12,9% годовых. По потребительским кредитам в рублях без обеспечения минимальная ставка составит 13,9% годовых.
Вплоть до 18 июня 2017 года минимальная ставка по полученным таким образом кредитам размером свыше 300 тысяч рублей будет составлять 12,9% годовых.
Одновременно с этим Сбербанк упрощает порядок получения кредитов, используемых для рефинансирования кредитов в других банках.
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