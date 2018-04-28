Сбербанк России прикупил себе акции «Яндекс.Маркета»
Сбербанк РФ и «Яндекс» объявили о закрытии сделки по созданию совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета», после которой банк приобрел выпущенные акции сервиса на сумму 30 млрд рублей.
Отмечается, что 10% акций пойдет на формирование опционного фонда для команды «Яндекс.Маркета».
Платформа «Яндекс.Маркет» претерпит нововведения, среди которых – новые операционные, финансовые и логистические сервисы и развитие сегмента трансграничной онлайн-торговли, передает АНГ «Москва».
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